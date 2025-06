In stazione con fucili ad aria compressa

VICENZA - Un uomo di 42 anni, residente nel Vicentino, è stato arrestato dai Carabinieri mentre si aggirava armato di una carabina ad aria compressa carica, con potenza superiore ai limiti consentiti di 7,5 Joule, nella stazione ferroviaria di Piovene Rocchette-Schio. L’intervento è scattato dopo una segnalazione al 112 da parte di un cittadino preoccupato per la presenza dell’uomo armato in un luogo pubblico.



I militari hanno rintracciato il 42enne che, con noncuranza, imbracciava l’arma. Durante la perquisizione domiciliare sono state trovate una seconda carabina ad aria compressa, anch’essa illegale, una carabina di libera vendita, circa 134 bulbi di papavero da oppio e circa 100 grammi di sostanza ricavata dai bulbi, presumibilmente destinata allo spaccio.

L’uomo, privo di porto d’armi e detenzione legale, è stato arrestato per porto abusivo di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari.



Sul caso indagano i Carabinieri di Schio e Piovene Rocchette, che hanno coordinato l’operazione per garantire la sicurezza pubblica.