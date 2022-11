Stava scappando dall’Italia perché ricercato: 40enne arrestato

TRIESTE – Un 40enne albanese è stato fermato dai Carabinieri, durante un controllo in provincia di Trieste, al confine di Stato, mentre cercava di lasciare l’Italia: soprannominato “il pelato” voleva tornare nel suo Paese d’origine perché ricercato.



A suo carico pende un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione per fatti commessi a Bologna nel 2013. L’uomo aveva reclutato in Albania bellissime e avvenenti ragazze che aveva fatto arrivare in Italia con la promessa di un lavoro stabile. L’organizzazione invece le costringeva a prostituirsi e aveva affidato al “pelato” il compito di abbigliare in maniera adeguata le ragazze.



I proventi della prostituzione, ovviamente, finivano nelle tasche dell’uomo, incaricato dall’organizzazione della gestione del traffico stesso. Alcune ragazze, però, avevano denunciato i loro sfruttatori i quali tuttavia riuscirono a scappare, tra i quali il 40enne appena arrestato.