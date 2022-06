Stava andando al seggio elettorale, vede i Carabinieri e scappa: lo fermano con una roncola e un passamontagna

VICENZA - Domenica 12 giugno 2022, nel pomeriggio, a Barbarano Mossano (VI), località Ponte di Mossano, i carabinieri della locale Stazione, hanno arrestato in flagranza di reato per produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, N.S., 33enne del posto.



Mentre a piedi stava raggiungendo il seggio elettorale, avvedutosi della presenza dei militari, impegnati in servizio di ispezione, all'improvviso si è allontanato in fretta, destando sospetto nei militari. Immediatamente fermato e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una roncola, una pala multiuso in ferro e un passamontagna.



La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rilevare 1,228 kg di materiale vegetale di vario genere, e foglie di verosimile natura stupefacente del tipo marijuana; · gr. 697,00 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, in fase di essiccazione; · gr. 40,32 di sostanza stupefacente del tipo marijuana; · gr. 5,49 di sostanza stupefacente del tipo hashish; · n. 20 piantine di cannabis, in fase di accrescimento. Quanto sopra veniva sottoposto a sequestro e custodito.



L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è finito ai domiciliari nell’abitazione dove risiede in attesa dell’udienza di convalida come disposto dall’Autorità Giudiziaria.