Statua di donna in piazza con soli 'uomini', Padova dice sì

PADOVA - Via libera nella notte in consiglio comunale a Padova, alla mozione promossa da due consiglieri di maggioranza, Margherita Colonnello e Simone Pillitteri, che chiedeva la realizzazione di una statua di Elena Cornaro Piscopia in Prato della Valle, piazza cittadina in cui oggi sono presenti solo statue maschili.

Il centrosinistra ha votato a favore come pure il Movimento 5 stelle, si è invece astenuto il centrodestra. La statua di donna ci sarà, ora resta da capire se il dibattito porterà alla realizzazione dell'opera nell'isola Memmia di Prato della Valle - nei due anelli della quale, esterno e interno, sono collocate le statue di 78 uomini illustri della storia patavina - o se si deciderà di porla in un altro punto della piazza.

"La richiesta verrà gestita da un ufficio che va indicato dal gabinetto o dal settore cultura - spiega Margherita Colonnello - generalmente è il gabinetto per la monumentalità. Non penso che si toccheranno gli stalli vuoti ma sul Prato della Valle si apre una possibilità importante". La richiesta dei consiglieri puntava alla realizzazione della statua in uno dei due stalli vuoti nei quali erano rappresentanti due dogi della Serenissima, strappati alla città dall'esercito napoleonico.