Stati Uniti, trovato senza vita lo chef dell’ex presidente Obama

Domenica 23 luglio Tafari Campbell, cuoco personale della famiglia Obama, si era recato all’Edgartown Great Pond, un lago vicino alla tenuta dell’ex presidente sull’isola di Martha’s Vineyard, a praticare stand up paddle.

L’allarme della sua scomparsa è scattato quando le autorità locali hanno ricevuto la segnalazione di un testimone che ha dichiarato di aver visto una persona a bordo di una tavola da stand up paddle cadere in acqua e non tornare più in superficie. Sono immediatamente iniziate le ricerche.

Il corpo senza vita del 45enne è stato rinvenuto dalla polizia del Massachusetts a circa trenta metri dalla riva e a una profondità di circa due metri e mezzo, utilizzando un sonar a scansione laterale. Sulla tragedia stanno ancora indagando le forze dell’ordine al fine di chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Campbell aveva lavorato per Barack Obama sia durante la presidenza, fino al 2016, sia successivamente. Viveva in Virginia e si trovava a Martha’s Vineyard per un breve soggiorno.

Obama e famiglia non erano presenti quando è avvenuto il tragico incidente e hanno espresso il loro cordoglio in un comunicato in cui parlano di Tafari come “parte della famiglia” e definendolo “una persona calorosa, divertente e straordinariamente gentile, che ha reso le nostre vite un po' più calde”. La coppia si unisce al dolore della famiglia e degli amici del cuoco, in particolare sua moglie Sherise e i loro gemelli di 19 anni, Xavier e Savin, per “la perdita di un uomo meraviglioso”.