"E' stata avvelenata": la cagnolina Foxy trovata senza vita un giorno dopo essere sparita da casa

La foto di Foxy diffusa su Facebook al momento della sua sparizione

COLLE UMBERTO - Foxy non ce l’ha fatta: la cagnolina è stata trovata priva di vita, un giorno dopo essere sparita da casa.

A darne notizia, via Facebook, è stata la proprietaria: “Sono evidenti i segni di avvelenamento: bava alla bocca, dissenteria, occhi sbarrati e le fauci aperte alla ricerca degli ultimi respiri di vita – ha scritto nel gruppo “Animali smarriti a Vittorio Veneto e dintorni" -. Grazie a quanti hanno condiviso il mio post per la ricerca della nostra dolcissima cagnolina che mancherà a molti di noi. Mi chiedo se chi la ha avvelenata di proposito o chi ha sparso il veleno nella zona di San Martino di Colle Umberto in via dei Sommariva avrà un moto di rimorso per quanto ha fatto, vedendo come ha ridotto una cagnolina indifesa che sapeva farsi voler bene da tutti. Purtroppo, la violenza contro gli animali e la malevolenza nei confronti di chi non può difendersi fa parte della natura umana, soprattutto di quanti scaricano sugli altri esseri viventi indifesi le proprie frustrazioni”.