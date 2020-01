Star di X Factor in carcere, ha chiesto foto indecenti a minorenni

Danny Tetley, star di X Factor in Gran Bretagna, è stato condannato a 9 anni di reclusione. Il cantante, che ha partecipato all'edizione 2018 dello show, come riferisce la stampa inglese ha chiesto 'foto indecenti' ad alcuni minorenni, almeno 5 ragazzi di età compresa tra 15 e 16 anni.

L'artista avrebbe anche offerto denaro. In un'udienza del procedimento, inoltre, si sarebbe dichiarato colpevole per 'sfruttamento sessuale' in vicende che hanno coinvolto 2 ragazzi di 14 anni. Secondo il Telegraph and Argus, Tetley non ha mostrato emozioni quando è stata pronunciata la sentenza, che prevede anche 8 anni in libertà vigilata dopo la detenzione.