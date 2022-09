In stand-by neo medici per l'abbigliamento non adeguato

PADOVA - Barbe sfatte, canottiere, trecce e piercing: così appaiono i medici nelle foto che dovrebbero accompagnare i tesserini che sanciscono l'ingresso ufficiale dei nuovi dottori nell'Ordine professionali. Ma c'è qualcuno, come riporta il Mattino di Padova, che si ribella a questi dress code giudicati non consoni.

E' il presidente dell'Ordine dei medici di Padova Domenico Crisarà che annuncia: "mi diranno che sono un fascista retrogrado, bacchettone o di peggio, ma io vado avanti per la mia strada e finché sarò presidente si fa come dico io". A finire sotto accusa sono state anche le immagini che molti dottori hanno postato sui loro profili social, specialmente durante l'estate.

Preso atto della cosa, dato che ogni presidente fa da se' e può decidere con libero arbitrio nel suo ordine, Crisarà a Padova ha stabilito di non siglare il documento e lasciare il medico in una sorta di limbo, Niente firma, dunque, se non ci si presenta secondo le sue direttive. "Chiedo che tutti abbiano un aspetto pulito e rispettabile - afferma - un volto curato con capelli in ordine e pettinature consone, visto che si tratta di un documento ufficiale e molto importante".