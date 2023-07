Stanchi del costo della vita, coppia lascia tutto e compra una fattoria in Bulgaria

Cosa significa iniziare una nuova vita in un nuovo Paese? Ce lo possono raccontare due giovani ragazzi inglesi, Jordan e Lewis, che stanchi del costo della vita nella loro città natale, ormai insostenibile, hanno deciso di abbandonare tutto per inseguire il sogno di vivere in campagna in un nuovo Paese: la Bulgaria. Sposati dal 2021 e con due bambini di 11 e 2 anni, la coppia per anni ha cercato una casa in Inghilterra dove poter stabilire e far crescere la loro famiglia. Tuttavia si sono scontrati con la realtà: le richieste per aprire un mutuo non sono andate a buon fine a causa dei prezzi folli delle case e del loro budget troppo basso. Il loro sogno sembrava non potersi realizzare. Ma ecco che arriva un’idea. Un’amica di Jordan infatti aveva comprato una casa in Bulgaria per 3500 euro. Jordan non poteva crederci.

Vedere prezzi così bassi per degli immobili bastò a convincerli a compiere il grande passo: ricominciare tutto da capo e iniziare una nuova vita in campagna, come avevano sempre desiderato. Hanno quindi lasciato la loro casa di due piani nel Regno Unito, venduto tutte le loro cose, fatto le valigie e sono partiti con un roulotte verso la Bulgaria. Dopo un viaggio di venti giorni sono arrivati nella loro nuova dimora, un’intera fattoria costata 8 mila euro, nettamente molto meno di una casa nella loro città natale.

Certamente era una bella sfida perché era tutto da ristrutturare, ma ciò non ha spaventato i ragazzi che si sono subito messi all’opera e hanno iniziato i lavori, documentando tutto sul loro canale YouTube. I lavori di ristrutturazione, iniziati ormai due anni fa, continuano ancora oggi, ma Lewis è fiducioso che in dieci anni la loro nuova casa sarà completata con tutto ciò che hanno sempre desiderato, piscina e sauna incluse. I loro figli non sono mai stati così felici, amano la natura e il nuovo Paese e la coppia è sempre più certa di aver fatto la scelta giusta, risparmiando anche ben 340 mila euro.

Nausica Dal Cin