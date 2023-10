Stanca di rasoio, cerette e laser ha deciso di tenersi la barba e di accettarsi così com’è

SUD AFRICA - Khosi Nkanyezi Buthelezi, 42 anni, editrice di libri freelance, sta sfidando gli stereotipi di bellezza e abbracciando la sua unicità, diventando un faro di ispirazione per coloro che affrontano le pressioni sociali legate all'aspetto fisico. Khosi ha notato per la prima volta la crescita estrema di peli su tutto il corpo, compresa una folta barba, quando era un'adolescente. Nonostante l'insolita caratteristica, ha inizialmente attribuito il fenomeno a un'eredità familiare, notando che altre donne della sua famiglia avevano lo stesso aspetto e venivano percepite come forti e benedette.



L'anno scorso, consultando uno specialista, le è stato suggerito un test ormonale per la fertilità e la sindrome dell'ovaio policistico, ma entrambi gli esami sono risultati negativi. Khosi è stata poi informata che potrebbe soffrire di irsutismo, una condizione che colpisce principalmente le donne, causando la crescita eccessiva di peli su alcune parti del corpo. Khosi ha intrapreso un percorso di trattamenti, tra cui rasatura con lamette, ceretta e laser, nonostante gli avvertimenti dei familiari. Tuttavia, una volta terminati i trattamenti, i peli hanno ricominciato a crescere. Decisa a rompere con gli stereotipi e ad abbracciare la sua vera natura, Khosi ha preso una decisione radicale: smettere di rasarsi e iniziare ad amarsi.



"I peli hanno iniziato a ricrescere, ma ho smesso di radermi e ho iniziato ad amarmi", ha dichiarato Khosi. La donna ha condiviso la sua esperienza su TikTok, documentando apertamente la crescita dei suoi peli. Le reazioni del pubblico sono state varie, oscillando tra shock, fascino, disgusto e disapprovazione nei confronti della sua barba. Nonostante le critiche, Khosi mantiene una prospettiva di forza interiore, dichiarando che "merita rispetto e che le opinioni e i commenti degli altri non definiscono il suo valore". Questa affermazione incarna un messaggio potente di auto accettazione e resilienza.



La storia di Khosi non è solo personale, ma solleva importanti questioni sulla diversità di bellezza e la pressione sociale legata agli standard irrealistici. La sua decisione di condividere la sua storia su una piattaforma di social media è un atto di coraggio che può contribuire a promuovere una visione più inclusiva e accettante della diversità umana. Khosi Nkanyezi Buthelezi è diventata un faro di speranza per coloro che lottano con l'auto accettazione e una voce contro gli stereotipi di bellezza predominanti. La sua storia è un richiamo alla celebrazione della diversità e alla forza che può derivare dall'amare se stessi nonostante le pressioni esterne.