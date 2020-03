Stampo gratis i compiti per i bambini

Alberto Milanese, titolare della Fonik, azienda vittoriese che si occupa di telefonia, energia, gas, si è chiuso in casa - come tutti - ma ha aperto il suo cuore e la sua professionalità a chi ne ha più bisogno.

Sulla sua pagina Facebook, un paio di giorni fa, ha postato l’invito a stampare gratuitamente i compiti per i bambini. “In questo frangente che ci costringe a stare a casa, e che ci toglie la possibilità di accedere a servizi importanti anche per le attività domestiche, ho dato la mia disponibilità - dice Alberto. -. Temo infatti che in tanti non abbiano la stampante a casa, e magari non possano stampare i compiti che le maestre assegnano on line agli scolari. E io credo di poterli aiutare”.

Alberto Milanese ha finora ricevuto 15 richieste, per un totale di 200 pagine stampate. “Stamattina - spiega - ho allestito a casa piccolo ufficio - con Pc e stampante - dove posso ricevere il materiale da stampare e far trovare gratuitamente di fronte al portone di casa mia (a chi mi chiede l’aiuto, do indicazioni via mail/whatsapp). Così i genitori possono passare a ritirare i compiti quando sono più comodi e senza quindi incontrarci fisicamente. E tutto gratuitamente e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, visto che tratto tutto con guanti protettivi”.

La pagina social di Alberto Milanese coincide con quella della sua azienda, la Fonik srl: https://www.facebook.com/Foniksrl/posts/1416669418493637. La sua mail è: info@foniksrl.com.

Il suo desiderio? Far conoscere a più persone possibile questa opportunità.

E se qualcuno avesse bisogno di un wifi gratuito, Milanese consente di accedere alla rete della sua azienda, in via Guerrini 1, a Vittorio Veneto.