Stalking alla ex compagna, arrestato un ragazzo di 24 anni

TRIESTE- Chiamava incessantemente la sua ex compagna, anche nel cuore della notte, utilizzando numeri privati e numeri intestati ad altre persone. A volte le tendeva un'imboscata davanti a casa o sul posto di lavoro. In alcuni casi, continuava a suonare il citofono di casa per costringerla ad aprire la porta, oppure batteva con i pugni sulla porta del loro appartamento. Per questo motivo, un cittadino italiano di 24 anni è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di stalking. Le indagini sono state condotte dalla polizia di Trieste dopo che l'ex compagna, madre dei suoi figli, aveva presentato una denuncia contro il giovane.

È emerso che la loro relazione era stata interrotta dalla donna alla fine del 2022, a seguito di un continuo litigio, causato principalmente dalla richiesta di denaro da parte del giovane per l'acquisto di droga. In quell'occasione, è stato accertato che il giovane aveva rotto diversi mobili della casa e aveva sputato, lanciato, insultato e minacciato la donna. La donna è stata anche costretta a interrompere le sue amicizie su richiesta del compagno. Vivendo nella paura e nell'ansia e dovendo cambiare stile di vita per evitare qualsiasi contatto con l'ex compagno, ha deciso di rivolgersi alla polizia. Gli agenti del commissariato San Sabba hanno quindi perquisito l'abitazione del giovane e hanno trovato un telefono cellulare che era stato indebitamente sottratto alla donna e, su richiesta della locale Procura, hanno ottenuto dal Gip di Trieste un'ordinanza di arresti domiciliari. OT