Stagione del calcio verso la chiusura?

TREVISO - Stagione del calcio verso la conclusione? Sul profilo facebook del Comitato regionale Veneto pubblicata un'intervista al presidente Giuseppe Ruzza (in foto), dalla quale emerge l'imminente chiusura anticipata di questa stagione.



Il presidente accenna anche alle possibili opzioni riguardo promozioni e retrocessioni.



Il presidente tra le altre cose ha detto: "Siamo in continuo contatto con i vertici e i comitati regionali. Se da una parte tutti noi ardiamo dal desiderio di ricominciare, la razionalità ci dice che non si potrà cominciare. Il decreto con le restrizioni verrà reiterano fino a dopo Pasqua, la ripartenza dovrà essere graduale, sicura e che riguarda tutti, quindi ho detto al presidente Lnd Sibilia: "Se si dovesse ripartite, in Veneto si ripartirebbe solo con un rischio sotto zero di contagio.



Siccome a mio modo di vedere non sarà possibile, credo che andremo verso una conclusione dell’attività".



Qui il video della trasmissione: l'intervento di Ruzza comincia dal minuto 3 e 30 secondi.