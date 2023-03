Lo stadio Tenni si tinge di rosa: biglietti a 5 euro per le donne per la partita Treviso-Caorle

TREVISO – In occasione della partita di domani, 5 marzo, al Tenni contro il Caorle, il Treviso FBC 1993, in vista della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne dell’8 marzo, si colora di rosa. È stata presentata oggi l’iniziativa che vede il Club in prima linea al fianco delle associazioni del territorio trevigiano che fanno del sostegno a tematiche di rilievo per le donne la loro missione quotidiana. Una vera e propria sinergia in rosa, occasione per legare realtà che operano in diversi settori per un obiettivo comune: sensibilizzare e promuovere iniziative rivolte alle donne e al loro stare bene.



L’apice dell’iniziativa sarà la partita di domani, dove le associazioni prendenti parte all’iniziativa, saranno presenti allo Stadio Tenni con un proprio stand per presentare il loro operato ai tifosi e alle tifose biancocelesti. La Lilt, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, presenzierà all’evento per educare alla prevenzione del tumore al seno e promuovere corretti stili di vita. Il Centro Antiviolenza Telefono Rosa di Treviso promuoverà le attività di supporto del Centro verso le donne vittime di violenza. L’associazione di promozione sociale Progetto Donne Veneto racconterà invece dei propri laboratori, eventi, attività culturali, seminari e dibattiti che hanno a cuore le questioni che riguardano la condizione femminile ed il maggior coinvolgimento delle donne nella società, ispirandosi ai principi di solidarietà e collaborazione.



“Siamo felici ed onorati di accogliere a braccia aperte questa iniziativa legata alla Giornata internazionale dei Diritti delle donne – commentano Luigi Sandri, presidente del Treviso FBC 1993 e Mauro Carraro, vicepresidente del Consorzio Treviso Siamo Noi –. Lo sport può certamente essere uno strumento potente per sensibilizzare su tematiche importanti e diffondere valori positivi. Per noi è un obiettivo primario essere vicini al territorio e alle associazioni che ogni giorno si impegnano su tematiche di fondamentale importanza. Coinvolgere sempre più tifosi e tifose grazie a queste sinergie è certamente importante per noi e farlo attraverso attività di questo tipo è motivo di grande orgoglio. Un grazie, inoltre, a tutte le imprenditrici del Consorzio Treviso Siamo Noi, al management femminile e a tutte le tifose e volontarie che ogni domenica sono allo stadio per sostenere le nostre attività”.