Stadio blindato e cortei per Italia-Israele: Udine sotto sorveglianza

UDINE – La partita di Nations League tra Italia e Israele, in programma allo Stadio Friuli, è segnata da misure di sicurezza eccezionali. Il clima di tensione legato agli eventi in Medio Oriente ha portato le forze dell’ordine a blindare la città, con Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia municipale e unità speciali impegnate nei controlli.

L’hotel che ospita la nazionale israeliana è stato trasformato in un fortino, con metà delle stanze occupate da agenti. Nei giorni scorsi, operai hanno installato dissuasori stradali e creato aree di filtraggio intorno allo stadio, che sarà sorvegliato anche con cani anti-esplosivi e unità cinofile. Gli spettatori sono invitati ad arrivare con largo anticipo per evitare code e facilitare le operazioni di sicurezza.

In concomitanza con l’evento, è previsto nel pomeriggio un corteo pro Palestina che attraverserà le vie del centro di Udine dalle 16.30 alle 19.30. La partita ha registrato un calo di affluenza, con soli 11.700 biglietti venduti, un dato insolito per un match della Nazionale. Tuttavia, l’iniziativa della FIGC porterà circa 1.300 bambini e giovani calciatori sugli spalti, in un’iniziativa sociale organizzata dalla Lega Dilettanti del Friuli Venezia Giulia.

L’ingresso allo stadio seguirà un rigido schema di accessi: i varchi sono suddivisi per settori, con un’attenzione particolare per i possessori di biglietti per persone con disabilità, che dovranno accedere tramite il varco K2.