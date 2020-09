Stabile del Veneto vara 'Backstage', la nuova piattaforma digitale

VENETO - Dopo il successo della 'Stagione sul sofà', il palinsesto digitale che nei mesi di chiusura delle sale teatrali ha intrattenuto il pubblico da casa con oltre 300 contenuti proposti e oltre 1milione e 300mila visualizzazioni, il Teatro Stabile del Veneto incrementa la propria proposta sul web e presenta 'Backstage', la prima piattaforma digitale con contenuti teatrali realizzati per il web.



Completamente gratuita per gli utenti, a cui verrà richiesta la registrazione nella fase del primo accesso, con un layout moderno e intuitivo, la nuova piattaforma offrirà al pubblico la possibilità di interagire con i contenuti digitali esprimendo il proprio gradimento con like, commenti e creando playlist personalizzate.

Non un contenitore di spettacoli nati per la scena e registrati a teatro, ma uno spazio dedicato a produzioni originali create appositamente per il web: oltre ai video di maggior successo di 'Una stagione sul sofà', come i racconti sull’Iliade e l’Odissea di 'Omero non piange mai' di e con Andrea Pennacchi e la 'Figlia di Shylock' con la scenografia virtuale di 4Dodo, la web serie #YuriLibero di Matteo Righetto e la rassegna di 'Famiglie connesse' con compagnie e artisti del territorio tra cui Stivalaccio Teatro, Theama Teatro, MatricolaZero e Susi Danesin, la piattaforma si arricchirà di contenuti sempre nuovi.



Web-serie teatrali, video-spettacoli integrali come 'Le regole dell’adolescenza', lungometraggio dedicato alle scuole con la Compagnia Giovani dello Stabile del Veneto, o un inedito racconto di Pennacchi che verrà presentato nei prossimi mesi, una nuova edizione di 'Famiglie connesse' con le storie interpretate dagli attori della compagnia Matricola Zero, e approfondimenti dedicati alla scoperta dei ruoli dietro le quinte e di come nasce una produzione teatrale.