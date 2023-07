Sta soccorrendo un ferito nel bosco, i ladri scassinano l'auto della dottoressa

PORDENONE - Ladri senza scrupoli rubano nell'auto della dottoressa impegnata in un servizio di soccorso a un ciclista ferito nel bosco. La stazione di Pordenone del Soccorso Alpino e Spelologico assieme all'ambulanza e ai Vigili del Fuoco è intervenuta su attivazione della Sores per soccorrere un ciclista di Budoia del 1969 che scendendo in mountain bike tra Dardago e Budoia ha impattato contro un albero. Sul posto sono arrivati per primi i sanitari dell'ambulanza e a seguire i soccorritori della stazione di Pordenone che hanno supportato nelle operazioni sistemando il ferito - che ha riportato probabili fratture alle costole - sulla barella spinale e iniziando il suo trasporto a valle. Poco dopo, all'arrivo dei Vigili del Fuoco la barella è stata adagiata sul toboga in loro dotazione per concludere il trasporto fino all'ambulanza. Mentre si svolgevano le operazioni di soccorso l'automobile della dottoressa medico del Soccorso Alpino, intervenuta anch'essa sullo scenario è stata scassinata con il furto dei suoi effetti personali.