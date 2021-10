Sta potando un albero, cade da tre metri d'altezza

UDINE - Sta potando un albero e cade da un’altezza di tre metri.

È stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'elicottero un uomo che nel pomeriggio di lunedì, verso le 16, a Codroipo, è caduto da un albero che stava potando. Era a tre metri d'altezza.



Per il ferito trauma cranico e diverse contusioni. Sarebbe sempre rimasto cosciente durante i soccorsi: non è in pericolo di vita.