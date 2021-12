Sta maneggiando un ordigno bellico: muore a causa dell'esplosione

PORDENONE - Stava tentando aprire un ordigno bellico, ma esplode: muore 78enne. La tragedia questa mattina, sabato, in via Gere a Pordenone.



La vittima è un uomo, classe 1943, che stava armeggiando con un ordigno bellico: è accaduto nel giardino di casa verso le 10.30 di oggi.



Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'automedica ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Presenti i Vigili del fuoco di Pordenone e la Polizia di Stato.