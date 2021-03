Sta lavorando in giardino, muore travolto da una motozappa

SAN STINO DI LIVENZA (VENEZIA) - Tragedia ieri a San Stino di Livenza, poco dopo le 15.



In via Malintrada è stato travolto da una motozappa ed è morto il 70enne G.C.: era impegnato a dissodare il giardino di casa.



Sul posto sono arrivati i soccorsi, il Suem 118 e i Vigili del Fuoco da Portogruaro e Motta di Livenza. Per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.



I pompieri hanno liberato l’uomo finito tra le lame della fresa e il medico del Suem ha constatato la morte per le gravi ferite riportate.



Sul posto i Carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica esatta.