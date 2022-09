Sta facendo shopping all'Ikea con la famiglia, 27enne scompare

PADOVA - Allarme a Padova per la scomparsa di una ragazza di 27 anni, Mariam Zaouak, che domenica si trovava tra gli scaffali dell'Ikea.



Era assieme ai suoi famigliari che però a un certo punto l’hanno persa di vista. Al momento risulta scomparsa. Carabinieri e Vigili del Fuoco, coordinati dalla prefettura, stanno cercando la giovane, residente a Cittadella: i parenti hanno denunciato il suo allontanamento nel pomeriggio di domenica 18 settembre.



Le prime ricerche negli spazi interni ed esterni del centro commerciale hanno dato esito negativo. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi: la 27enne non ha lasciato messaggi e comunque non avrebbe mai dato segnali di insofferenza.