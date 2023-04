Sta affrontando la salita in bici: colpito da arresto cardiaco

AVIANO (PORDENONE) - In Piancavallo tra le 11.40 circa e le 13 di lunedì la stazione di Pordenone del Soccorso Alpino è intervenuta in località Prà de Plana dove un ciclista è stato colto da arresto cardiaco mentre affrontava la salita. A cercare di rianimarlo sono stati in un primo tempo i suoi compagni di escursione finché è sopraggiunta l'auto medica e contestualmente l'elisoccorso regionale, i tecnici del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco che hanno proseguito le operazioni di stabilizzazione del paziente. I soccorritori della stazione di Pordenone hanno dato supporto alle.operazioni. L'uomo è stato portato in gravi condizioni all'ospedale di Udine.

Mentre a Duino Aurisina (Trieste), tra le 14 e le 15.45 la stazione di Trieste del Soccorso Alpino assieme ai Vigili del Fuoco si è portata sul sentiero numero 3 al Monte Hermada dove una donna di Monfalcone di 43 anni si è procurata una probabile frattura ad una caviglia mentre scendeva nel bosco. La donna è scivolata salendo su un sasso mentre si muoveva in discesa durante la ricerca di asparagi selvatici. I soccorritori l'hanno accompagnata all'ambulanza ed è stata condotta all'ospedale di Monfalcone.