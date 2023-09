"Squid Game - La Sfida", in arrivo il nuovo reality da brividi dove si vincono 4,56 milioni di dollari

"La gente fa molto peggio, per molto meno". Questa è la citazione ad effetto che ci introduce nel mondo spietato e intrigante di "Squid Game: La Sfida," il nuovo reality show di Netflix, ispirato alla famosa serie teelvisiva, che sta per fare il suo debutto il prossimo 22 novembre. Sono ben 456 i concorrenti provenienti da tutto il mondo che si sfideranno a eliminazione progressiva per arrivare al montepremi da 4,56 milioni di dollari. Ovviamente chi sbaglia o perde non dovrà affrontare il famoso gioco del calamaro come nella fiction, ma sarà semplicemente eliminato.



Negli ultimi giorni, Netflix ha lanciato una campagna di marketing avvincente, diffondendo un teaser che ha scatenato la curiosità di milioni di spettatori in tutto il mondo. Nella clip si vedono i partecipanti al reality, in tuta verde ed è presente anche la gigantesca bambola che nella serie sparava ai giocatori; il set sembra molto simile all'originale, ma a differenza del terrore che si vedeva sui volti degli attori della serie, qui i partecipanti sembrano piuttosto increduli e divertiti. Dieci episodi di suspense, azione e dramma sono pronti a tenervi incollati allo schermo, in un'esperienza che promette di superare il successo della serie originale creata da Hwang Dong-hyuk.