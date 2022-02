Squalo verdesca partorisce nove cuccioli su una spiaggia in Sicilia

SICILIA - Uno squalo verdesca ha partorito nove cuccioli sulla battigia a Sciacca, in Sicilia. I fatti si sono verificati la scorsa settimana sulla spiaggia di San Giorgio, dove per caso e per fortuna stavano passeggiando quattro volontarie del WWF.

Le donne - come viene riportato sul sito dell’associazione - si sono trovate davanti lo squalo boccheggiante. Grazie anche all’intervento della Guardia Costiera, hanno aiutato l'animale e i cuccioli a tornare in acqua e a riprendere il largo. Non è chiaro come lo squalo verdesca abbia raggiunto la costa e perché, ma secondo gli esperti non stava bene in quanto il parto sarebbe dovuto avvenire in mare aperto.

OT