Squadra mobile sequestra 1,5 chili eroina, tre arresti

VERONA - Tre cittadini tunisini sono stati arrestati dagli uomini della Sezione antidroga della Squadra mobile di Verona che hanno sequestrato complessivamente oltre un chilo e mezzo di eroina. I tre indagati sono accusati di gestire un giro di spaccio nella zona della bassa veronese tra Zevio, Bovolone, Legnago e Cerea. In un terreno in quest'ultimo comune gli investigatori hanno sequestrato due panetti di eroina del peso complessivo di 1.100 grammi e un involucro contenente circa 80 grammi di cocaina. Il resto della droga (oltre mezzo chilo) era nascosta a casa di uno dei tre arrestati. La 'base' era invece un campo ad Angiari, dove due degli indagati sono stati notati prima scavare e poi dissotterrare la droga. Il Gip nell'udienza di convalida ha disposto per due dei tre arrestati la misura della custodia cautelare in carcere. (ANSA).