Spritz al bar dopo le 18: clienti multati e locale chiuso

MESTRE - Controlli anti covid in provincia di Venezia, ben tre i locali multati.



Sabato sera, una pattuglia della Stazione di Mirano ha scoperto alcuni avventori in località Zianigo mentre bevevano tranquillamente lo spritz davanti a un bar dopo le 18.



Per il titolare sanzione: pecuniaria e di chiusura per 5 giorni del locale.



Mentre a Ballò, la titolare di una pizzeria è incappata nello stesso errore: numerosi i suoi clienti che consumavano bevande senza alcun distanziamento.



In tutto 19 verbali e chiusura del bar ristorante per qualche giorno.



Domenica stesso episodio a Favaro Veneto dove gli avventori in un bar stavano guardando una partita di calcio in tv. Sono stati allontanati e la titolare multata.