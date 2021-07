Spresiano, gratta e vince 500mila euro

SPRESIANO - Gratta e vince mezzo milione di euro: è accaduto sabato mattina alla tabaccheria “Spresiano”, in via Dante Alighieri.

Il fortunato sarebbe un cliente abituale che ha acquistato una schedina da cinque euro del gioco “Miliardario”, riuscendo a vincere la grossa cifra.

Nel pomeriggio il giocatore, insieme ai familiari, è tornato in tabaccheria per ringraziare.



Solo qualche giorno fa in una tabaccheria di Vittorio Veneto era stata centrata una grossa vincita al gioco “Turisti per dieci anni”: 50mila euro subito e duemila euro al mese per dieci anni, con tanto di bonus finale di 10mila euro.