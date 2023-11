Spray urticante a scuola, 23 studenti e insegnanti intossicati

VERONA - Ventitre tra insegnanti e studenti sono rimasti intossicati dallo spray urticante spruzzato oggi all'Istituto Professionale "Giuseppe Medici" di Legnago (Verona). Secondo quanto riportato dal Suem 118 dell'Ulss 9 Scaligera, per 5 persone le condizioni erano più critiche è sono state ricoverate in codice giallo, altri 18 invece hanno manifestato sintomi più lievi e sono state curate in codice verde negli ospedali dei Legnago, San Bonifacio e al Policlinico di Borgo Roma, a Verona.

Nell'incidente, secondo quanto riferito da fonti dei Carabinieri, sono stati coinvolti altre persone per un totale di 37, fra studenti e insegnanti, che sono stati visitati sul posto e non è stato necessario in trasporto in ospedale. Sull'episodio, causato probabilmente da una bravata, indagano i carabinieri della Compagnia di Legnago. Sul posto oltre ai sanitari (accorsi con 6 mezzi, compresa l'eliambulanza) sono intervenuti i vigili del fuoco con personale specializzato.