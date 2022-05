Spray urticante durante la festa, intossicati in venti

PORTOGRUARO - Sarebbero almeno 20 le persone rimaste intossicate a una festa in centro a Portogruaro nella serata di ieri. Ignoti infatti avrebbero spruzzato spray urticante in strada.

L’episodio si sarebbe verificato poco dopo la mezzanotte tra lunedì e martedì al termine di una manifestazione enogastronomica.



I Carabinieri starebbero per identificare la persona che, stando a una prima ricostruzione, avrebbe spruzzato lo spray urticante in almeno tre punti della manifestazione, in pieno centro centro storico.

La ventina di persone avrebbe accusato problemi di irritazioni. L’autore del gesto inseguito da alcuni residenti ma è riuscito a scappare.