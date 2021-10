Spray per ambienti provoca una rara infezione, morte due persone

USA - Sarebbero sei le persone che si sono ammalate e due quelle decedute per aver respirato uno spray per ambienti della “Better Homes & Gardens”. Il liquido per l’aromaterapia, prodotto in India e venduto negli Stati Uniti, ma anche in Italia nei negozi on line, è stato ritirato dal mercato perché contiene il batterio Burkholderia pseudomallei, che provoca la melioidosi, malattia infettiva esotica.

I primi casi in America sono stati riscontrati a marzo di quest’anno, ma solo in questi giorni si è arrivati ad affermare con certezza che è stato questo spray a far ammalare le sei persone. Il centro di ricerca e prevenzione (DCD) americano ha studiato per mesi il prodotto e le correlazioni con la malattia. Solitamente questo morbo viene preso durante viaggi tropicali all’estero ma le vittime in questo caso non erano uscite dal paese.

