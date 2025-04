Spray al peperoncino tra i banchi: paura all’istituto scolastico

VERONA - Momenti di panico questa mattina, intorno alle 8.30, all’Istituto di Formazione Professionale Enaip di Isola della Scala, nel Veronese. Ignoti hanno spruzzato spray al peperoncino all’interno dell’edificio, provocando difficoltà respiratorie e irritazioni tra studenti e docenti.



Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorsi del Suem 118, con ambulanza, automedica ed elicottero. Dieci persone sono state accompagnate per precauzione negli ospedali di Borgo Roma, Legnago e Villafranca. Tutti i coinvolti sono stati classificati in codice verde.



In supporto anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area, e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto. Ancora ignote le motivazioni.