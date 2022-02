Spray al peperoncino in scuola parrucchieri, 13 intossicati

VERONA - Un'emergenza sanitaria è scoppiata a Verona per un'intossicazione da spray al peperoncino avvenuta all'interno di una scuola di estetica e acconciatura. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con 6 ambulanze, oltre alle Volanti della Polizia di Stato e ai Vigili del fuoco.

Uno studente è in gravi condizioni ed è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, altri due sono in codice giallo, mentre 10 studenti sono stati curati per sintomi più lievi. Le cure sono state prestate anche al Policlinico di Borgo Roma.