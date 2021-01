Spostamenti limitati e bus vuoti: domani stop agli autobus extraurbani

TREVISO - Sarà un’altra domenica in zona arancione per il Veneto e dunque per i trevigiani. Che significa spostamenti limitati e solo dentro il proprio comune di residenza.



La limitata possibilità di movimento, oltre alle scuole superiori chiuse, sta incidendo notevolmente anche sul trasporto pubblico locale. I bus nei giorni festivi girano praticamente vuoti, tanto che Mom ha deciso per domani, domenica, di fermare le corriere del servizio extraurbano.



“A causa il prolungarsi dell'emergenza Covid e in considerazione delle relative disposizioni normative che limitano la libertà di circolazione dei cittadini - spiega l’azienda di trasporto pubblico in una nota - si informa che le corse extraurbane verranno sospese. Il servizio urbano di Treviso invece si svolgerà in modo regolare. Negli altri giorni i servizi sono regolari secondo gli orari previsti dall’esercizio invernale”.



In ogni caso sottolinea Mom eventuali ulteriori variazioni saranno comunicate tempestivamente.