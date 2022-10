Lo sposo non lascia mangiare il fotografo al matrimonio, questo si vendica

USA - “No food? No Photo”. Questo, in sintesi, ciò che è successo a un matrimonio celebrato negli States, rovinato dal fotografo che si è visto privare del cibo. Il professionista, amico degli sposi e ingaggiato all’ultimo, aveva iniziato a lavorare al mattino. Dopo aver seguito la sposa nei preparativi, immortalato ogni momento della cerimonia, e seguito sposi e invitati presso la location del rinfresco, aveva deciso di sedersi un attimo. Erano le 17, 30 - secondo il racconto su Reddit del fotografo stesso - quando l'uomo ha riposto la macchina fotografica, giusto per mangiare qualcosa.

Ma quando lo sposo l’ha visto si è arrabbiato e ha detto all’amico che lui era lì per fare le foto, non per gozzovigliare. E a nulla sono valse le spiegazioni del fotografo, che diceva di avere fame, dopo tutte quelle ore in piedi. Lo sposo non ha voluto sentire ragioni: “O continui a fare foto, o te ne vai senza un soldo”, avrebbe detto all'amico. E il fotografo ha optato per la seconda opzione. Ma prima di andarsene ha fatto una mossa che ha lasciato gli sposi increduli e spiazzati: ha preso in mano la macchina fotografica e davanti a loro ha cancellato tutte le foto di quella giornata. Lasciandoli così senza nemmeno un ricordo del loro matrimonio.