La sposa inciampa, il neo-marito la offende: il matrimonio dura solo tre minuti

Una coppia ha (forse) stabilito un record sorprendente per il matrimonio più breve al mondo, decidendo di separarsi appena tre minuti dopo essere stati dichiarati marito e moglie. La decisione di porre fine alla loro unione è stata presa dalla sposa, che si è sentita profondamente offesa dalle parole del neo-marito, pronunciate ancora prima di lasciare la sala della cerimonia. Dopo la cerimonia civile, mentre la coppia si apprestava ad uscire, la sposa è inciampata. Secondo quanto riportato dai testimoni, lo sposo avrebbe usato un termine poco gentile per riferirsi all'incidente, scatenando così la reazione della donna, che ha chiesto immediatamente l'annullamento del matrimonio.

La giovane sposa ha preso una decisione fulminea, rivolgendosi all'ufficiale di stato civile per richiedere la separazione dal suo appena acquisito stato di moglie. In soli tre minuti dall'ufficializzazione del matrimonio, la coppia, residente in Kuwait, ha visto annullata la loro unione, senza mai varcare la soglia della struttura in cui si sono sposati. La storia è diventata virale, scatenando un'ampia varietà di reazioni. Molti hanno elogiato la determinazione della moglie nel difendere la propria dignità, sottolineando come abbia fatto bene a lasciare un uomo che si è permesso di offenderla. Tuttavia, non sono mancate le ironie sulla stabilità del loro rapporto, dando vita a un acceso dibattito online.