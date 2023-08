La sposa dice “no” per scherzo all’altare: nozze rinviate

Giornata rovinata per i due (quasi) sposi Miriam e Danilo. Durante la celebrazione del loro matrimonio a Caracas, Venezuela, la ragazza ha pensato bene di fare uno scherzo al fidanzato: alla domanda dell’officiante “Vuole prendere Danilo in sposo?” la ragazza ha risposto divertita “no”, seguito da un immediato “sì” per far capire che era una battuta. Scherzo che però non è stato gradito dal responsabile del Registro Civile locale, la cui risposta ha sorpreso tutti: “No, non si può scherzare. No, non ci sono scuse. Purtroppo oggi non potremo celebrare il matrimonio. Potete parlare con la segretaria e concordare un’altra data». La sala è rimasta pietrificata.

Il video dell’accaduto, ripreso dagli invitati, è stato pubblicato su TikTok, dove ha ricevuto migliaia di interazioni. Alcuni utenti hanno anche spiegato il possibile motivo della scelta dell’officiante: “«Viene fatta quella domanda perché purtroppo, a volte, le persone coinvolte nei matrimoni sono costrette a dire "sì" senza il loro consenso. Ecco perché non sono ammessi scherzi di nessuno tipo».