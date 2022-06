Sport, il 43,8% della popolazione veneta lo pratica, il 21,5% è sedentario

VENEZIA - Il Veneto è sempre di più una regione a vocazione sportiva: il 43,8% della popolazione pratica sport in modo continuativo o saltuario, mentre il livello di sedentarietà è al 21,5%, contro un dato nazionale rispettivamente del 36,7% e 35,2%. A dirlo sono gli ultimi dati Istat disponibili, riferiti al 2020 e rielaborati dall'Ufficio Statistica della Regione nel numero di giugno di Statistiche Flash.

Il fascicolo, dal titolo "Lo sport e l'attività motoria in Veneto", nasce in collaborazione tra l'Osservatorio regionale per lo sport e l'Ufficio di Statistica regionale. Come l'Italia anche il Veneto nel 2018 ha raggiunto l'obiettivo fissato per il 2020 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di riduzione del livello di sedentarietà del 10% rispetto al 2013 (-11,9%). Praticano lo sport di più i maschi (50,5%) rispetto alle femmine (37,2%), e soprattutto in giovane età: la fascia più numerosa è quella 11-19 anni con il 69,8%. I dati CONI del 2018 rivelano che in Veneto gli sport più amati sono calcio, pallavolo, tennis, pallacanestro e atletica leggera.

Ma ci sono sport specifici a seconda delle province: a Treviso il ciclismo, a Belluno gli sport invernali, a Rovigo la pesca sportiva, a Venezia la vela, a Padova la ginnastica, a Vicenza i pesi, a Verona la palla-tamburello. In base ai dati dell'applicativo Sport & Salute e a quelli del Ministero dell'Istruzione, è possibile fotografare lo stato degli impianti sportivi al 2020: sono 7.706 di cui 7.404 (il 96%) funzionanti totalmente o in parte.

Le strutture sono equamente distribuite: 19% su Treviso, Vicenza, Verona, 18% su Padova, 13% su Venezia. Solo il 48% delle scuole statali è dotato di palestra.