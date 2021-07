"SpongeBob e Patrick esistono davvero"

NEW YORK - La spugna più famosa del mondo e il suo fidato amico stella sono reali: virale una foto con una spugna e una stella marina accanto. La foto, scattata da un veicolo controllato a distanza dall’associazione NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) è stata scattata sul fondale a 200 miglia a Est di New York. La spugna non è il celebre SpongeBob ma si tratta di una Hertwigia mentre la stella, ben lontana dell'essere Patrick, è una Chondraster.



A differenza della famosa serie animata chiamata “SpongeBob Squarepants” la foto non ritrae una coppia di amici, ma una stella marina che si è avvicinata alla spugna per cibarsi di quest’ultima, essendo carnivora. "Normalmente evito questi riferimenti, ma wow: i veri SpongeBob e Patrick": ha scritto Christopher Mah, uno scienziato della NOAA e poi un utente Twitter ha commentato scherzando "L'adattamento di Netflix sembra bello".

FOTO del NOAA Ocean Exploration