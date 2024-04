Spolverata di neve sulle Dolomiti e Prealpi in Veneto

VENEZIA - Una spolverata di neve è stata portata sulle Dolomiti e le Prealpi venete la scorsa notte dall'ondata di maltempo, che sta investendo il Nord Italia. Sono circa 5-10 i centimetri di neve fresca misurati dall'Arpav sui rilievi della regione, e al suolo il manto nevoso da 40-120 centimetri sulle Dolomiti ai 5-60 delle Prealpi vicentine.

Sulla Dolomiti settentrionali non si superano i 10 centimetri in località come Casera Coltrondo, a 1960 metri sul Monte Croce Comelico, e Ra Vales sopra Cortina, a 2615 metri. Sulle Dolomiti meridionali sono stati misurati 15 centimetri sulla Pale di San Martino (2580 metri). Sulle Prealpi Bellunesi, 10 centimetri in val Salatis, a 1990 metri in Alpago. Sull'Altopiano di Asiago (Vicenza), si sono registrati 20 centimetri di neve fresca a Cima XII (1965 metri) e 15 a Campomolon, a 1735 metri.