Spinazzè ai Campionati Mondiali di Triathlon Cross in Spagna

VITTORIO VENETO - Si colora ancora d’azzurro il body di Federico Spinazzè. Il portacolori di Silca Ultralite Vittorio Veneto è stato infatti convocato per far parte della squadra nazionale azzurra che parteciperà ai campionati mondiali di triathlon cross in programma domenica 31 ottobre ne El Anillo de Extremadura, nel comune spagnolo Guijo de Granadilla.

Il ventitreenne coneglianese torna ad indossare la maglia azzurra, dopo aver conquistato, a fine settembre, la medaglia di bronzo, nella categoria under 23, ai campionati europei di triathlon cross, andati in scena sul lago di Molveno, in Trentino Alto Adige. In quell’occasione aveva conquistato anche il decimo posto assoluto e Silca Ultralite aveva festeggiato anche il bronzo di Matilde Dal Mas tra le Junior (con il quarto posto di Matteo Sfregola nel duathlon cross junior).



Lo studente universitario magistrale in alimentazione e nutrizione umana in Spagna dovrà affrontare 1500 metri a nuoto, 30 chilometri in mountain bike e 10 chilometri di corsa a piedi off-road. Una stagione, questa, che ha portato al più longevo triathleta di casa Silca, diverse soddisfazioni, inaugurate dall’argento under 23 nel campionato italiano di duathlon sprint. Il capitano dei draghetti ha conquistato dieci titoli italiani tra individuali e staffette nelle categorie giovanili, un altro titolo italiano under 23 (olimpico no draft), oltre a un paio di podi. A livello internazionale, Spinazzè si è messo al collo l’oro mondiale di duathlon conquistato con la staffetta mista junior nel 2016 e ha ottenuto un terzo posto, sempre nel 2016, nella prova di triathlon della Coppa Europa di Tabor (CZE).



“Federico chiude questa stagione agonista con l’ennesima maglia azzurra che indosserà nella rassegna più importante – commenta il presidente di Silca Ultralite Vittorio Veneto, Aldo Zanetti – nell’ultimo anno si è dedicato con maggior costanza e impegno alla mountain bike e questa scelta ha pagato. Tra la fine della primavera e l’estate il nostro atleta ha ottenuto tanti bei risultati, in manifestazioni prestigiose disputate in Italia e all’estero, con l’ultima uscita straniera nell’Xterra Greece di una decina di giorni fa dove ha conquistato il terzo posto assoluto. Siamo dunque fiduciosi anche per la gara mondiale”.