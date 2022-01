MONDO - 'Spider-Man: No Way Home' è il film con il maggior incasso del 2021. Con quasi 900 milioni di euro nei botteghini dei cinema di tutto il mondo, la coproduzione Sony-Disney supera, a neanche due settimane dall'uscita, la pellicola cinese sulla guerra di Corea 'La Battaglia del Lago Changjin', che ad oggi ha incassato circa 800 milioni di euro.

L'ultimo film ad attestarsi sui record dell'Uomo-Ragno è stato, secondo la società di analisi Comscore, 'Star Wars: L'ascesa di Skywalker' del 2019.

'Spider-Man: No Way Home' ha raggiunto il suo traguardo nonostante la variante Omicron di Covid-19 si sia diffusa rapidamente in tutto il mondo, sollevando nuove preoccupazioni sugli eventi al coperto. Il film inoltre non è uscito in Cina, che è attualmente il più grande mercato cinematografico del mondo.