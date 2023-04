La spiaggia italiana dove ci si abbronza di più è in Veneto

CHIOGGIA - Non abbiamo i litorali caraibici della Sardegna e del Salento ma, in Veneto, possiamo vantare la spiaggia dove ci si abbronza di più. Secondo una ricerca pubblicata su vari portali di viaggio, sarebbe la spiaggia di Sottomarina, nel comune di Chioggia, a detenere questo inusuale primato. Il motivo è la composizione della sabbia, che attirerebbe i raggi solari più di qualsiasi altra. Nella fine sabbia di Sottomarina, infatti, sono presenti in grande quantità sali minerali come augite, quarzo, silicati ed elementi micacei che, insieme alla ventilazione costante, rendono questo luogo il più adatto alla tintarella. I raggi solari vengono attirati al massimo in questo litorale di sei chilometri del veneziano. Dunque, se lo scopo principale è quello di abbronzarsi e non si ha tanto tempo, Sottomarina è la meta ideale per un weekend dedicato alla tintarella.