Lo spettacolo dei giardini segreti a Venezia

VENEZIA - Celati alla vista dei turisti che si accalcano tra calli e campielli, esistono dei giardini segreti a Venezia dove vivono piante insolite e rare, verde sontuoso la cui presenza è goduta da pochi. C'è però la possibilità di visitarli con Mariagrazia Dammicco, veneziana scrittrice di giardini e cofondatrice del Wigwam Club Giardini storici di Venezia.

Da anni Mariagrazia organizza visite in questi angoli di verde di Venezia e, non appena finito il lockdown, ha subito programmato una visita al giardino del cinquecentesco Palazzo Nani Bernardo che si affaccia sul Canal Grande accanto al Museo Ca' Rezzonico e Ca' Foscari. Una uscita che prevede sei turni, dalle 15 alle 21, con una decina di persone per volta per non creare assembramenti che possano violare le norme di distanziamento previste dalle misure anti Covid-19. Ebbene, l'uscita prevista per sabato 20 è andata subito esaurita in tutti i turni. Un successo subissato dal bis di domenica 21 giugno, di nuovo tutto esaurito tanto da prevedere una terza data, per domenica 28 giugno.

Cosa caratterizza questo particolare giardino? “La palma Trachycarpus fortunei più alta di Venezia – risponde Dammicco -, uno dei primi glicini dell'800 e la cascata colorata della rosa banksiae, anch'essa ottocentesca, che risalta nel roseto. Pochi sanno che i giardini veneziani posseggono piante per la maggior parte provenienti da altri continenti”.

Una passeggiata esotica tra gli odori del bosso e le fioriture delle aiuole con le spiegazioni botaniche arricchite da aneddoti di Mariagrazia che verrà anticipata da un cordiale benvenuto dal sapore orientale a base di pasticcini di mandorle e agrumi. Si procederà quindi all'ascolto di alcune letture che parleranno di acqua, giardini e viaggi di Oreste Sabadin al piano nobile del Palazzo, inondato dalla luce che arriva dalle finestre che si affacciano sul giardino fino al balcone sul Canalazzo di fronte a Palazzo Grassi, sulla “volta de canal”. Il prezzo della visita è di 15 euro che servono al restauro dei giardini veneziani pesantemente danneggiati dall'Acqua Granda del 12 novembre scorso.

Per informazioni e prenotazione (obbligatoria) scrivere a: prenotazioni.giardinivenezia@gmail.com, tel. 328.8416748.