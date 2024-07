Un giovedì all’insegna dei cibi genuini, delle produzioni locali e della poesia quella del 25 luglio al Radiogolden di Conegliano. Il “Giovedì agricolo” ospita alle 19.00 la presentazione del libro “Spesa in fattoria. 100 aziende agricole del trevigiano dove acquistare direttamente dal produttore” della trevigiana Sara Armellin.

Il volume, pubblicato da De Bastiani Editore è un viaggio alla scoperta di cento aziende agricole della Marca trevigiana. Una guida per scoprire dove acquistare le eccellenze agricole del territorio direttamente dai produttori, uno strumento prezioso per i consumatori evoluti che decidono d’investire un po’ del loro tempo per compiere delle spese intelligenti, che retribuiscono direttamente gli agricoltori e permettono di scoprire modi di vivere e scelte produttive alternative, nonché esplorare le bellezze del nostro territorio agricolo, che spazia dalle malghe del Grappa alla fertile pianura trevigiana.

Esploratrice per natura, narratrice di professione, mamma di tre figli, amante del buon cibo, ma pessima ortolana: ecco le contingenze che hanno spinto l’autrice ad avventurarsi tra stradine di campagna e rive scoscese alla ricerca delle aziende agricole del trevigiano che vendono direttamente i loro prodotti. Da una necessità personale di approvvigionamento di ortaggi freschi e formaggi genuini per dare cibo di qualità alla propria famiglia, sono nati fertili incontri con persone e storie agricole che sanno di terra, antiche tradizioni e nuove generazioni. Sara Armellin, giornalista e consulente in comunicazione, le racconta con curiosità e golosità: perché se siamo quel che mangiamo, è bene investire un po’ di tempo nell’andare alle radici del cibo, attraverso l’incontro e l’ascolto di chi lo produce.

L’autrice presenterà al Radiogolden alcune delle storie agricole narrate nel suo libro insieme a Desideria Scilla, delegata Onaf Treviso, Belluno e Friuli Venezia Giulia.

La narrazione sarà intervallata dalle lettura delle poesie intrise di terra raccolte in “Piccoli frutti”, prima opera antologica di Plinio Zorzi, classe 1930, di Quarto d’Altino, infermiere in pensione con la passione per la scrittura e le poesie “emozioni che provo a tradurre in parole, un paniere di frutti spontanei”, dice l’autore di sé.

Ma non solo. Per l’occasione, dalle 18.00 alle 22.00, Radiogolden ospiterà alcuni dei produttori incontrati e raccontati in “Spesa in fattoria” da Sara Armellin. Faranno conoscere i loro prodotti l’azienda agricola Reghet di Fregona (formaggi di pecora, vino e lavorati di lana), Miele Montello, il Frutteto dei Palù di Godega (confetture, succhi di frutta e conserve di verdura) e altre aziende locali.

INGRESSO LIBERO