Spende quasi 10.000 euro per una notte con due escort ma insoddisfatto chiede il rimborso alla sua banca

GRAN BRETAGNA - Un uomo britannico ha cercato di ottenere un rimborso di 8.000 sterline (circa 9.550 euro) dalla sua banca dopo essere rimasto insoddisfatto dell'incontro con due escort. L'uomo aveva pagato il servizio online, ma dopo la serata ha deciso di presentare un reclamo alla Barclays, sostenendo di essere stato truffato. Secondo quanto riportato dal tabloid The Sun, la banca ha risposto spiegando che non era possibile determinare la natura degli accordi presi tra il cliente e le escort, aggiungendo che una truffa, se presente, non sarebbe stata di loro competenza per il rimborso.

Barclays ha quindi consigliato al cliente di intraprendere un'azione legale civile. Non soddisfatto della risposta, l'uomo ha presentato il suo caso al Financial Ombudsman Service, l'autorità di regolamentazione finanziaria del Regno Unito. Anche qui, però, il reclamo è stato respinto. L'Ombudsman ha dichiarato: "Le escort potrebbero non aver portato a termine quanto concordato e/o il signor H non ha ricevuto tutti i servizi che si aspettava, ma questo non è sufficiente per dire che si tratta di una truffa." L'ente ha inoltre sottolineato che la questione è di natura civile e non è responsabilità della banca gestirla.