Spende 400 euro in regali di Natale per i suoi due cani e 25 euro per il marito

Una donna nel Regno Unito ha destato l'attenzione per aver speso ben 400 Euro per i regali natalizi dei suoi cani, mentre ha destinato solo 25 Euro per un pensierino al marito. Jo Wade, di 47 anni, ha confessato di dedicare molto tempo e denaro ai suoi cani durante le festività, preferendo acquistare prodotti di lusso come calendari dell'avvento, sciarpe personalizzate e coperte. La donna ha ammesso di non voler "sperperare" denaro per il marito o i figli, affermando che questi costosi regali erano esclusivamente per i suoi cani. Questa non è la prima volta che Jo spende cifre considerevoli per i suoi animali domestici durante il periodo natalizio, avendo fatto lo stesso anche negli anni precedenti. Mentre i suoi cani hanno ricevuto doni come calze personalizzate, giocattoli e persino un albero, il marito ha ricevuto un modesto regalo da 25 Euro, rappresentato dal biglietto per uno spettacolo comico.