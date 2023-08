Spende 13mila euro per trasformarsi in un cane

Il mondo dei social è sempre lì, pronto a stupirci con le sue storie incredibili. Oggi vogliamo parlarvi di Toco, uno youtuber giapponese che ha deciso di realizzare un sogno particolare: diventare un cane. La sua avventura ha fatto il giro del web e i suoi video su TikTok hanno catturato l'attenzione di milioni di spettatori.



Toco, da sempre appassionato degli animali, ha coltivato fin da piccolo il desiderio di trasformarsi in un border collie. E grazie alla magia degli effetti speciali e all'aiuto dell'azienda Zeppet, il suo sogno è diventato realtà. Con una spesa di oltre 13mila euro, Toco è riuscito a ottenere un costume iperrealistico che lo rende praticamente indistinguibile da un vero cane.



Tutto il processo di trasformazione è stato documentato sul suo canale YouTube chiamato "Voglio essere un animale", che ha attirato milioni di visualizzazioni. Ma è stato il profilo TikTok di Toco a farlo diventare una vera e propria star: uno dei suoi video ha raggiunto quasi 12 milioni di visualizzazioni, mostrando le incredibili abilità del "cane" Toco durante la sua prima passeggiata in un parco pubblico.



Nel video, possiamo vedere Toco interagire con altri animali, giocare a trovare oggetti, dare la zampa e rotolare sull'erba, come farebbe qualsiasi cane. Le sue gesta hanno sbalordito i passanti, che non riuscivano a credere ai propri occhi di fronte a tanta realtà. Alcuni commenti hanno espresso stupore e persino divertimento, mentre altri si chiedevano se Toco sentisse caldo all'interno del costume.



Ma la sua avventura non è priva di segreti e ambiguità. Nonostante sia diventato un personaggio famoso del web, la vera identità di Toco rimane avvolta nel mistero. La maggior parte dei suoi cari e amici non è a conoscenza della sua doppia vita da border collie. Toco ha confessato in un'intervista al Mirror di sentirsi "nervoso" e "spaventato" all'idea di rivelare questa sua passione agli amici, temendo che possano giudicarlo strano.



L'ultimo video di Toco su TikTok ha suscitato una pioggia di commenti provenienti da utenti di tutto il mondo. Tra le reazioni più comuni c'è stata la sorpresa e la domanda su come Toco riesca a vivere tranquillamente con un aspetto così insolito. Altri commentatori hanno apprezzato l'originalità dell'idea e l'abilità con cui Toco si muove come un vero cane.