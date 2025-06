Spedizione punitiva scoperta all'ultimo

BRUGNERA-ORMELLE - I Carabinieri del Radiomobile di Sacile hanno denunciato quattro cittadini indiani, tutti operai impiegati in aziende del mobile, per i reati di porto abusivo di oggetti atti a offendere e minaccia in concorso.



I fatti risalgono alla notte del 7 giugno, quando una chiamata al NUE 112 ha segnalato una lite tra stranieri in via Bassa a San Cassiano di Brugnera. Giunti sul posto, i militari hanno trovato un gruppo di indiani agitati. Uno di loro, un 24enne residente a Brugnera, ha riferito di essere stato minacciato da alcuni connazionali armati di bastoni, arrivati sotto la sua abitazione e poi fuggiti a bordo di una BMW.



I Carabinieri hanno capito che si trattava di una vera e propria spedizione punitiva diretta contro il giovane, che fortunatamente è riuscito a rifugiarsi in casa evitando il contatto.

Dopo una breve perlustrazione, i militari hanno intercettato una BMW grigia con quattro persone a bordo, diretta nuovamente verso l’abitazione del 24enne, probabilmente per un nuovo assalto. L’auto è stata fermata e i quattro occupanti, di età compresa tra 27 e 32 anni, sono stati identificati: tre residenti a Brugnera e uno a Ormelle, tutti regolari.

All’interno dell’abitacolo sono stati trovati cinque bastoni di legno, sequestrati dai Carabinieri. I quattro sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per i reati contestati.