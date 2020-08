Specie a rischio: il Tropicarium park di Jesolo punta a reintrodurle in natura

JESOLO - Saranno fra i primi a partecipare a un progetto scientifico di ricerca sulla bio-tecnica della “de-estinzione” gli esemplari di specie a rischio o già estinte in natura, tra cui la rarissima salamandra messicana Axolotl (Ambystoma mexicanum), ospitati al Tropicarium Park del Lido di Jesolo. La direzione del parco zoologico riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente ha infatti deciso di diventare partner attivo del progetto “InGen” avviato circa un anno fa nei laboratori dell’istituto Alberto Parolini di Bassano del Grappa con l'obiettivo di reintrodurre le specie a rischio nel loro habitat naturale per ottenere una maggiore biodiversità e quindi un equilibrio ecologico molto più saldo. A condurlo dieci giovani ricercatori mediante l'impiego di biotecnologie innovative, tra cui appunto la tecnica della “de-estinzione”, che ripristina la vita delle specie non più presenti in natura recuperandone il DNA da banche genetiche come Tropicarium Park dove vengono custoditi alcuni esemplari riproducendone l'habitat ideale, per impiantarlo nella cellula uovo di una specie filogeneticamente simile a quella da recuperare e infondergli così nuove possibilità di riproduzione nell’ambiente naturale. “

Abbiamo voluto supportare fattivamente il progetto InGen anche con una donazione” conferma Monica Montellato, titolare di Tropicarium Park che offre ricovero e cure a 400 esemplari nati in cattività di circa 100 specie esotiche “finalizzata alla creazione in Italia di un laboratorio di microbiologia e biologia molecolare attrezzato con tutto il necessario per intraprendere ricerche che riguardano metodologie e sviluppo nel campo della de-estinzione”. “Siamo molto felici della partnership con Tropicarium Park” conferma il presidente dell'associazione scientifica “InGen”, Filippo Giordano “oltre al supporto economico alla raccolta fondi crowdfunding attivata che ci aiuterà ad acquistare materiali da laboratorio, il parco zoologico di Jesolo ci fornirà anche campioni, come uova direttamente dagli esemplari di specie esotiche, altrimenti di difficile reperimento a livello nazionale, per mettere in campo biotecnologie innovative che permetteranno in futuro di salvaguardare le specie a rischio”. “Da più di due anni Tropicarium Park ha la qualifica ministeriale di parco zoologico e il progetto InGen è in linea con i suoi obiettivi” spiega il direttore scientifico di Tropicarium Park, Diego Cattarossi, “che comprendono anche il favorire la riproduzione delle specie in pericolo d'estinzione o dichiarate estinte con l'aiuto di partner come InGen, oltre alla collaborazione a progetti di ricerca che vadano in questa direzione, e ALla divulgazione didattica per le scuole sulla fauna marina nazionale ed estera”. La sperimentazione messa in campo dai ricercatori di InGen impiegherà inizialmente campioni di specie che godono ancora di ampia diffusione nell'habitat naturale per poi concentrarsi di più su quelli di specie rare.

“All’interno delle nostre vasche, grazie alle nostre cure, tutti gli esemplari vivono in media il 20% in più che in natura” aggiunge l'esperto di ictiofauna, del Tropicarium Park, Alessandro Mannina “siamo orgogliosi di poter offrire una nuova possibilità di sopravvivenza nel loro habitat a specie a forte rischio come l'Axolotl (Ambystoma mexicanum), salamandra messicana completamente estinta in natura ma ancora visibile nel nostro parco zoologico”. Altri animali rari importanti presenti a Tropicarium Park di Jesolo sono: Pinguini, Boa arboricolo del Madagascar, Scinco gigante delle Isola Salomon, Varano senza orecchie, Pesce pietra, Squalo limone e Squalo martello.