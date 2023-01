Spazientito per l'attesa al Pronto Soccorso, sputa in faccia a un infermiere

PORDENONE - Ennesimo episodio che vede per vittime il personale sanitario. Un infermiere del pronto soccorso di Pordenone ha ricevuto uno sputo in faccia da una persona 'spazientita' per la lunga attesa. Sul caso, avvenuto nei giorni scorsi, il vicepresidente Riccardo Riccardi sui social ha detto: "Non possiamo tollerare che gli operatori sanitari, che dedicano la loro vita a prendersi cura della nostra salute e a salvare vite umane, debbano subire aggressioni, minacce e insulti mentre svolgono il loro prezioso lavoro. L'episodio di Pordenone è solo l'ultimo di una lunga lista di casi simili che, purtroppo, avvengono troppo spesso. Non possiamo permettere che questo accada. Non c'è alcuna giustificazione per la violenza nei loro confronti".